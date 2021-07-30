بورصة وشركات

سهم الدولية للأسمدة يتصدر تعاملات بورصة النيل خلال يوليو

بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة
مصطفى طلعت 5:16 م, الجمعة, 30 يوليو 21 5:16 م, الجمعة, 30 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدّر سهم الدولية للأسمدة والكيماويات قائمة الأسهم المقيدة فى بورصة النيل من حيث قيم التداول، شهر يوليو، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل المال نسخة منه، أن سهم الشركة استحوذ على 23.9% من التداولات بقيمة 61.2 مليون جنيه

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات شهر يوليو الحالي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 18.9% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 14.13% إلى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 34 مليار جنيه مرتفعا 5.14% ليسجل مستوى 701.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  البورصة : 141.5 مليون جنيه مشتريات العرب خلال أسبوع

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس – اخر جلسات الشهر – على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10742 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.79% إلى 2763 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% إلى 3742 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 97 سهما من إجمالى 196 متداول، بينما هبط 72، وبقي 27 دون تغير.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اقرأ أيضا  العرب يسجلون 410.6 مليون جنيه مشتريات بالبورصة خلال يوليو

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حركة إيجابية للتداولات يصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

سهم زهراء المعادي يقفز 107% متصدرا تنفيذات البورصة بقيمة 2 مليار جنيه خلال يوليو

مصطفى طلعت 5:04 م, الجمعة, 30 يوليو 21

سهم الصخور العربية يتصدر تعاملات بورصة النيل الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 4:59 م, الجمعة, 30 يوليو 21

نعيم: نمو الرسوم وخفض التكاليف يدعمان ربحية الإسكندرية للحاويات خلال الربع الأول

مصطفى طلعت 4:37 م, الجمعة, 30 يوليو 21

المجموعة المالية تتربع على عرش السمسرة بحصة 39% خلال يوليو

مصطفى طلعت 4:15 م, الجمعة, 30 يوليو 21

العقارات يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 2 مليار جنيه خلال يوليو

مصطفى طلعت 4:08 م, الجمعة, 30 يوليو 21

العرب يسجلون 410.6 مليون جنيه مشتريات بالبورصة خلال يوليو

مصطفى طلعت 4:02 م, الجمعة, 30 يوليو 21