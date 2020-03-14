سهم التجاري يتصدر السوق الرئيسية للبورصة.. وسبيد ميديكال لتعاملات النيل خلال أسبوع

احتل سهم البنك التجاري الدولي، الأسبوع المنقضي، صدارة أسهم السوق الرئيسي بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول بنحو 660.06 مليون جنيه، وتلا سهم التجاري شركة القلعة القابضة بقيمة 135 مليون جنيه.

وجاء سهم طلعت مصطفى في المركز الثالث بقيم 94.8 مليون جنيه، ثم مدينة نصر للإسكان 91.3 مليون جنيه، وخامساً سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيم قدرها 88.1 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن سهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف قد جاء في المركز الـ 191 والأخير بقيمة 51 جنيها فقط.

وعلى صعيد تعاملات بورصة الشركات الصغيرة والمتوسط “النيل”، احتلت شركة سبيدميديكال للأدوية المركز الأول بقيمة 5.5 مليون جنيه، ثم الصخور العربية بتداولات 392.3 ألف جنيه.

وأشار تقرير البورصة إلى أن سهم شركة الأخوة المتضامنين قد جاء في المركز الـ 15 والأخير بقيمة 478 جنيها.

يذكر أن البورصة قد أنهت تعاملات جلسة، الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على حالة تأرجح بين مؤشراتها لليوم الثاني على التوالي، بعد إعصار الإثنين الذي هوى بالمؤشر الرئيسى أكثر من 7%.

وقررت البورصة اعتبار الخميس 12 مارس إجازة رسمية لظروف الطقس السيئة على أن يستأنف التداول الأحد القادم.

وواجهت البورصة أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهى تعاملات الشهر بهبوط واضح جماعي لكافة مؤشراتها وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي.

وسجل رأس المال السوقي خسائر بالغة قاربت 41.1 مليار جنيه بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل 667 مليار جنيه مقارنة مع 708.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات الشهر ذاته .