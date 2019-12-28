سهم التجاري الدولي يودع 2019 صاعدًا بنسبة 54% بدعم 3 عوامل

سجل سهم البنك التجاري الدولي قفزة صعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تداولات الأسبوع المنقضي بنحو 54%، مدعومًا بـ3 عوامل رئيسية شملت النتائج المالية الجيدة، ومضاعفات ربحية مُغرية، ووضعه المفضّل بقوائم الأوراق المالية لصناديق الاستثمار الأجنبية، وفقًا لخبراء سوق المال.

وأنهى سهم التجاري الدولي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 83 جنيهًا، مقارنة بمستوى 54 جنيهًا، بنهاية ديسمبر العام المنقضي، صاعدًا 53.7%.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاعات السهم تعود بشكل أساسي إلى الأداء المالي الجيد، ووتيرة نمو الأرباح، ووضع السهم بين أسهم قطاع البنوك بالسوق، في ظل استحواذه على ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30.

اهتمام من صناديق الاستثمار الأجنبية بالسهم

“أيضًا السهم جاذب للسيولة، نتيجة إقبال المستثمرين الأجانب عليه، وارتفاع وزنه بمحافظ صناديق الاستثمار الأجنبية”، وفقًا للنمر.

وحول خفض الفائدة المتكرر الذي شهده عام 2019، بواقع 3 مرات متتالية في النصف الثاني من العام، وتأثير ذلك على نتائج أعمال البنك، قال النمر إنه لن يظهر سوى بالنصف الأول من عام 2020، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن البنك يستطيع الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية.

كان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة إجمالية 3.5% خلال العام الحالي لتصل إلى مستويات 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

21.6 % نموًّا بالربحية في أول 9 أشهر من 2019

وحقق التجاري الدولي، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، نموًّا في أرباحه بنسبة 21.6%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، لتصل إلى 8.537 مليار جنيه، مقابل 7.019 مليار في الفترة المقارنة من 2018.

مضاعفات ربحية تصل لـ10 مرات

من جانبه قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن سهم التجاري الدولي يستحوذ بشكل قوي على اهتمام المستثمرين الأجانب، فضلًا عن تداوله عن مضاعفات ربحية مُغرية تصل لـ10 مرات عند مستوى 80 جنيهًا، من أهم العوامل التي دعّمت السهم لتحقيق هذه القفزة الصعودية.

نتائج خفض الفائدة تظهر على نتائج الأعمال بالنصف الأول من 2020

واتفق عبد القادر في رأي ظهور نتائج خفض الفائدة على أعمال البنك، بالنصف الأول من 2020، مرجحًا مستويات 91 جنيهًا للعام المقبل.

وأكد كل من عبد القادر والنمر أن حركة مؤشر egx30 الرئيسي للبورصة المصرية تأثرت بشكل كبير بتحركات التجاري الدولي، العام الحالي.