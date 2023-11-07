سهم التجاري الدولي يواصل تصدره تداولات البورصة بـ680.16 مليون جنيه

يواصل سهم البنك التجاري الدولي تصدره تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية بختام جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما استحوذ على 3.47% من إجمالي التعامل على الأسهم.

وسجل إجمالي قيمة التداول، خلال جلسة اليوم، صعودًا إلى 109.5 مليار جنيه بعد التعامل على 1.45 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 124 ألف عملية، مقارنة بـ11.2 مليار جنيه خلال جلسة أمس؛ إذ استحوذت الأسهم المقيدة على 3.95% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة.

وسجلت الأسهم المقيدة في السوق الرئيسية للبورصة المصرية تداولات بقيمة 4.31 مليار جنيه بدون الصفقات مع ختام جلسة الثلاثاء.

التجاري الدولي على قمة التداولات بـ680.16 مليون جنيه

استحوذ سهم البنك التجاري الدولي على قمة تداولات البورصة المصرية، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة 680.16 مليون جنيه بعد التعامل على 10.55 مليون ورقة مالية، ليحصد 16.3% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المرتبة الثانية، بقيمة تداولات بلغت 587.14 مليون جنيه، وبحصة 14.1% بعد التعامل على 152.62 مليون ورقة مالية.

وحلّ سهم مجموعة إي إف جي القابضة على المرتبة الثالثة، بقيمة تداولات 179.82 مليون جنيه، وبحصة 4.3% بعد التعامل على 9.96 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو على المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 168.07 مليون جنيه وبحصة 4%.

وجاء سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير في المرتبة الخامسة بقيمة تداولات 167.94 مليون جنيه وبحصة 4%,

وفي المرتبة السادسة، سجل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعاملات بقيمة 161.34 مليون جنيه وبحصة 3.99% من إجمالي تعاملات الأسهم اليوم.

وفي السابعة، شهد سهم الشمس للإسكان والتعمير تداولات بقيمة 126.12 مليون جنيه بحصة 3%.

وفي الثامنة، حصد سهم بالم هيلز للتعمير تداولات بقيمة 95.93 مليون جنيه وبحصة 2.3%.

وفي التاسعة، جاء سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على تداولات بقيمة 84.07 مليون جنيه وبحصة 2% .

وفي العاشرة، سجل سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية تداولات بقيمة 72.68 مليون جنيه وبحصة 1.7%.

القيمة السوقية لـ10 أسهم في السوق

وسجلت القيمة السوقية لسهم البنك التجاري الدولي بختام تداولات جلسة اليوم 198.07 مليار جنيه، ولبلتون المالية القابضة 20.59 مليار جنيه، ولمجموعة إي إف جي القابضة 26.85 مليار جنيه.

وحصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو قيمة سوقية بـ 125.9 مليار جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير بـ7.57 مليار جنيه،

ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 15.8 مليار جنيه، والشمس للإسكان والتعمير بـ2.1 مليار جنيه، وبالم خيلز للتعمير بـ7.9 مليار جنيه والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بـ3.27 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية بـ13.14 مليار جنيه.