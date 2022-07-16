سهم التجاري الدولي يهوى 38.5% منذ بداية العام (جراف)

تعرض سهم البنك التجاري الدولي الـCIB المستحوذ على نحو ثٌلث الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني بالبورصة المصرية لضغوط بيعية قوية هوت به 38.5% منذ بداية العام الحالي.

وسجلت تراجعات البنك التجاري الدولي شهريًّا منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من يوليو، ما يتراوح بين 3% وما يقارب الـ10%، وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية.

وسجلت تراجعات التجاري الدولي الشهرية منذ بداية العام الحالية 3.11% في يناير، و6.88% في فبراير، و3.39% في مارس، و3.10% في أبريل، و8% في مايو، و9.50% في يونيو، و4.50% في الأسبوع الأول من يوليو.

وقال خبراء أسواق مال لـ”المال” إن سهم البنك التجاري الدولي تعرض لضغوط بيعية قوية في خضم تخارجات المستثمرون الأجانب من السوق. وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية 10.25 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من يوليو.

وألقت تراجعات سهم التجاري الدولي بظلالها الرمادية على حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليهبط بواقع 30.84% خلال الفترة المذكورة.

وهبط مؤشر السوق الثلاثيني بواقع 3.84% في يناير، و3.06% في فبراير، بينما ارتفع في 0.89% في مارس، ليعاود التراجع في أبريل بنسبة 1.70%، ومايو بنسبة 8.13%، ويونيو بنسبة 9.11%، والأسبوع الأول من يوليو بنسبة 4.50%.