سهم «التجاري الدولي» يهبط 9% في البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

هبط سهم بنك ” التجاري الدولي ” بنسبة 9% وسجل 60.62 جنيه، وذلك بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري، ما دفع البورصة المصرية لهبوط بأكثر من 4% .

واستهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط عنيف بأكثر من 4% بالنسبة للمؤشر الرئيسي “egx30” عند مستوى 10519 نقطة، كما هبوط المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 2.4% عند 1776 نقطة.

وكانت التوقعات تُشير بأن يتعرض سهم “التجاري الدولي” لهزة عنيفة بجلسة اليوم، على خلفية الأحداث الأخيرة الخاصة بالبنك.

وأعلن البنك التجارى الدولى مساء الجمعة الماضى، عن تعيين شريف سامي، رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، خلفًا للرئيس السابق والعضو المنتدب هشام عز العرب.

وتوقع هاني توفيق خبير سوق المال ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار السابق، تعرض سوق الأسهم بجلسة اليوم الأحد لموجة تراجعات نتيجة انخفاض محتمل فى سعر سهم البنك التجارى الدولى CIB، بسبب ضغوطات بيعية قوية متوقعة .