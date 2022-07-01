سهم التجاري الدولي يهبط 19% ويتصدر تداولات البورصة في الربع الثاني

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي “من مطلع أبريل لنهاية يونيو 2022″، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك تراجع 19%، واستحوذ على 16.4% من التداولات بقيمة 6.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد، خلال تعاملات الربع الثاني، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 14.4%، ما يعادل 104 مليارات جنيه، ليغلق عند 621.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال الربع الثاني من العام، بقيمة 4.3 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 18.6% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.