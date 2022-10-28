سهم «التجاري الدولي» يصعد 18% ويسجل 1.1 مليار جنيه تداولات في البورصة خلال أسبوع

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك قفز 18% واستحوذ على 13.7% من التداولات بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي خلال الأسبوع، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب بعد تقديم حوافز لسعر صرف العملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي، صباح الخميس، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، ما ادى إلى تحفيز الاجانب نحو الشراء بسوق الاسهم وتحقيق مكاسب من فارق تحويل العملة.

وعلى وقع القرار، هبط سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات، نهاية الأسبوع، إلى أكثر من 23 جنيها.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 7.7% ليصل إلى 11072 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 2241 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 3243 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 35 مليار جنيه، خلال الاسبوع، ليصل إلى مستوى 745.8 مليار جنيه.

واستحوذت 3 قطاعات هي العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية على 52% من التنفيذات خلال الأسبوع الماضي.

واقتنص قطاع العقارات 21.5% من التعاملات، والبنوك 18%، والخدمات المالية غير المصرفية 12.7%.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة، أمس، اخر جلسات الاسبوع على صعود صاروخي قارب 5% للمؤشر الرئيسي EGX30.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي الخميس رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

واعلنت الحكومة، رسميا نهاية الاسبوع، التوصل لاتفاق للحصول على نحو 9 مليارات دولار تمثل حزم تحفيز خارجية منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.