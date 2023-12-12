سهم التجاري الدولي يستمر في اقتناص قمة تعاملات البورصة بقيمة 810.3 مليون جنيه (جراف)

يستمر سهم البنك التجاري في قمة تعاملات البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الجاري بقيمة تداولات 810.27 مليون جنيه.

واقتنص سهم أسيك للتعدين المرتبة الثانية بقيمة تداولات 241.56 مليون جنيه بعدما استحوذ على 6.9% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة في البورصة اليوم.

وفي المرتبة الثالثة، سجل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية تداولات بقيمة 207.9 مليون جنيه بعدما استحوذ على 6% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وحل سهم بلتون المالية القابضة في المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 204.77 مليون جنيه لتستحوذ على 5.9% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وحصد سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة المرتبة الخامسة بقمية تعاملات 104.09 مليون جنيه بحصة 3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وفي السادسة، سيطر سبيد ميديكال على تعاملات بقيمة 101.03 مليون جنيه بحصة 2.9% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وفي السابعة، سجل سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تداولات بقيمة 92.03 مليون جنيه بحصة 2.6%

وفي الثامنة، جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتداولات بلغت 88.28 مليون جنيه.

وفي التاسعة، سجل سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تداولات بقيمة 75.91 مليون جنيه.

وفي العاشرة، حصل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير على تداولات بقيمة 66.01 مليون جنيه.