سهم «التجاري الدولي» يستحوذ على نحو ثلث تداولات البورصة اليوم

استحوذ سهم البنك التجاري الدولي على نحو ثلث تداولات البورصة المصرية اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، وذلك بحسب بيانات البورصة.

وأغلق السهم منخفضا بنسبة 2.71% عند 62.5 جنيه مسجلاً تداولات بقيمة 315 مليون جنيه عبر التعامل على 5.03 مليون سهم وذلك من إجمالي تعاملات السوق البالغة مليار جنيه .

وتباينت مؤشرات البورصة بختام التعاملات إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركت المقيدة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 542.628 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 205.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 172 شركة، وصعدت أسعار 74 شركة مقيدة انخفضت أسهم 62 شركة ولم تتغير مستويات 36 شركة.

واتجه صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.3 و 249.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 122.8 و 29.3 و 4.8 و 103.6 مليون جنيه بالترتيب.

وأعلنت إدارة البورصة قبل ايام تعطل العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠ وحتى الخميس ٢٨ من الشهر ذاته ( اي خمس جلسات).

جاء ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعطيل البنك المركزي العمل بكافةً البنوك.

وقالت البورصة، في بيان مقتضب، أنه تقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ .

وقررت الحكومة مد إجازة عيد الفطر لموظفيها في القطاع الحكومي إلى 5 أيام كاملة تبدأ يوم الأحد القادم حتى الخميس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تقرر مد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة بدلا من التاسعة ووقف كل وسائل النقل الجماعى خلال نفس الفترة وذلك خلال فترة أسبوع عيد الفطر من الأحد وحتى الجمعة، على أن يبدأ من السبت 30 مايو إعادة فتح الحياة مرة أخرى .

وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد العيد سوف يستمر حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين. وتابع: “كما اتفق على انه ابتداء من منتصف يونيه سيتم الإعلان والنظر فى عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة ، حيث ستتم دراسة إعادة فتح إقامة شعائر دينية بأماكن العبادة