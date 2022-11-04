سهم «التجاري الدولي» يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 900 مليون جنيه خلال أسبوع

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك ارتفع 0.31%، واستحوذ على 14.3% من التداولات بقيمة 900 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب، وبيع للمصريين والعرب.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرًا، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 1.72% ليصل إلى 11262 نقطة، بينما تراجع “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 2213 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% إلى 3226 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 17 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 763.1 مليار جنيه.

واستحوذت 3 قطاعات هي العقارات والبنوك والموراد الاساسية على 48% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واقتنص قطاع العقارات 17.5% من التعاملات، والبنوك 15.6%، والموارد الاساسية 14.7%.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 999 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 11262 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.56%، ليسجل 2213 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.51% عند 3226 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 999.6 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية،إذ صعد 30 من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 89، وبقي 80 دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح الخميس (29 أكتوبر ) رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.