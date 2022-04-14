سهم «التجاري الدولي» يتصدر تنفيذات البورصة خلال أسبوع

استحوذ سهم البنك على 19.4% من التداولات بقيمة 771.8 مليون جنيه

تصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم النشطة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة، الذي وصلت “المال” نسخة منه، إلى أن سهم البنك استحوذ على 19.4% من التداولات، بقيمة 771.8 مليون جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين بسبب توقف صفقة استحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% إلى 1776 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 2.3% إلى 2703 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 519 مليون جنيه تقريباً، وذلك بعد استحواذهم على 21.6% من التداولات.

وذكر تقرير البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 236.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.