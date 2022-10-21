سهم التجاري الدولي يتصدر تنفيذات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 13.7% من التداولات بقيمة 794.3 مليون جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.26% ليصل إلى 10273 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.32% إلى 2151 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.34% إلى 3180 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 23 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 710.8 مليار .

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بإجمالي قدره 830.7 مليون جنيه، بينما فضّل العرب الشراء بقيمة 285.6 مليون.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الخميس – آخر جلسات الأسبوع – على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.15% عند 10273نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.82%، ليسجل 2224 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.74% عند 3177 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 87 من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 41، وبقي 67 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط طفيف متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.28 مليار جنيه على الأسهم،

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود طفيف وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.25 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الإثنين على صعود مماثل بحجم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم، ونفس الاتجاه أغلقت جلسة الأحد على صعود مُشابه بحجم تداولات 935 مليون جنيه.

وتوقّع خبراء تحليل فني، فى وقت سابق، أن تظل البورصة المصرية رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.