سهم «التجاري الدولي» يتصدر تداولات البورصة بقيمة مليار جنيه خلال أسبوع

تصدر سهم البنك التجاري الدولي أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، وذلك حسبما كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن السهم سجل قيم تعاملات قدرها 1.02 مليار جنيه، مستحوذاً على حصة سوقية قدرها 24.2%.

وأشار التقرير إلى أن سهم القاهرة الوطنية للاستثمار قد تزيل القائمة بتداولات بلغت 711 جنيها فقط وحصة اقل من 1%.

يذكر أن البنك التجارى أعلن بجلسة تداول الاربعاء الماضي عن قيام محفظة استثمار مملوكة للبنك الأهلى المصرى بشراء 220 ألف سهم من أسهمه المتداولة فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 13.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقال البنك التجارى الدولى فى إفصاح للبورصة إن حصة محفظة البنك الأهلى المصرى رقم (1) ، ارتفعت بعد العملية إلى 0.037% من إجمالى الأسهم مقارنة بنحو 0.022% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 60.19 جنيه، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح أن البنك الأهلى المصرى يستحوذ على 4.96% من أسهم البنك بخلاف نسبة مساهمة المحفظة المشار إليها.

كما أظهر الإفصاح أن شركة الأهلى كابيتال (التابعة للبنك الأهلى) تستحوذ على نسبة 0.001% من أسهم البنك، إضافة إلى حصة أخرى بنسبة 0.008% يمتلكها صندوق العاملين بالبنك الأهلى المصرى.

ويعد التجارى الدولى، أكبر بنك خاص فى مصر، وكذلك أكبر بنك مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر للأسهم.

يذكر أن قيم تداولات البورصة تراجعت الأسبوع الماضي بحوالي 2.4 مليار جنيه، لتسجل 13.6 مليار جنيه منفذة على 1.46 مليار سهم، مقابل 16 مليار جنيه الإسبوع السابق له عبر بيع وشراء 1.04 مليار سهم تقريباً.

وسجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بقيمة 786 مليون جنيه خلال الأسبوع المذكور، بنحو 122.1 و663.5 مليون جنيه بالترتيب ونسب استحواذ 6.9 و27.7 % على التوالي.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية، خاصة على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 9.17% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.55% إلى 1041 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 3.74% إلى 1062 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.4%، ما يعادل 23.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار الأسبوع السابق له.