سهم «التجاري الدولي» يتصدر تداولات البورصة المصرية في أغسطس بـ4 مليارات جنيه

تصدَّر سهم البنك التجاري الدولي أسهم السوق الرئيسي بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداولات خلال أغسطس بقيمة 4 مليارات جنيه، بنسبة 12.9% من التعاملات الإجمالية.

وشهد شهر أغسطس تداولات بكمية 106 ملايين سهم من أسهم البنك التجاري، فيما أغلق السهم عند 38.150 جنيه، متراجعًا بنسبة 0.57%.

يشار إلى أن قطاع البنوك شهد مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، في أغسطس الحالي، بواقع 2.6 مليار جنيه، بنحو 50% من التعاملات بالقطاع، والتي بلغت 4.47 مليار جنيه.

وبلغت المبيعات الإجمالية للأجانب بالبورصة المصرية في أغسطس الحالي 4.55 مليار جنيه، بنسبة 11.9% من التعاملات.