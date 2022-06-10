سهم التجاري الدولي يتصدر الأسهم النشطة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 11.9% من التداولات بقيمة 343 مليون جنيه، صاعدا 1.7%.

وصعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكور، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيع للاجانب.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 10235 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 1857 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6 % إلى 2765 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، صاعدا بنحو 2.1% إلى 673.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 284 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 13.2% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بالبورصة خلال الأسبوع المذكور بقيمة 40.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة امس الخميس – اخر جلسات الأسبوع – على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 674 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 10235 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.11%، ليسجل 1857 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلا 2765 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 674 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط56، وبقي 72 دون تغيير.