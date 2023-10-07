سهم التجاري الدولي يتربع على قمة تداولات البورصة المصرية في أسبوع

تربع سهم التجاري الدولي على قمة تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 23.3% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وسجل إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 صعودًا بنحو 62.5% إلى 187.7 مليار جنيه بعد التعامل على 2.2 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 303 ألف عملية مقارنة بتعاملات بقيمة 115.5 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم هلة نحو 4.44% من إجمالي قيمة تداولات داخل المقصورة في البورصة المصرية في حين مثلت السندات / الأذون نحو 95.56% بنهاية الأسبوع الماضي.

سهم التجاري الدولي يتصدر بـ 1.87 مليار جنيه

تصدر سهم التجاري الدولي مع ختام الأسبوع الماضي بقيمة 1.87 مليار جنيه بحجم 30.76 ألف ورقة مالية.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المرتبة الثانية بقيمة 565 مليون جنيه بنسبة 7% بعد التعامل على 195.5 مليار جنيه.

وحل سهم أوراسكوم كونستراكشون في المرتبة الثالثة بقيمة 496.2 مليون جنيه بحصة 6.2% وبحجم تعاملات 3.15 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما في المرتبة الثالثة بـ 324.28 مليون جنيه بحصة 4%وبحجم 32.11 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في المرتبة الخامسة بقيمة 286.73 مليون جنيه وبحصة 3.6% من خلال تنفيذ 60.03 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة السادسة، حل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 247.6 مليون جنيه وبحصة 3.1% من خلال تنفيذ 22.3 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة السابعة، شهد سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو تداولات بقيمة 204.4 مليون جنيه وبحصة 2.5%.

وفي الثامنة، سجل سهم مجموعة إي إف جي القابضة تداولات بقيمة 202.8 مليون جنيه وبحصة 2.5%.

وحصد سهم بالم هيلز للتعمير المرتبة التاسعة بقيمة 192.9 مليون جنيه وبحصة 2.4%.

وفي العاشرة، جاء سهم الدلتا للسكر بقيمة 162.5 مليون جنيه وبحصة 2%.

أسعار الأسهم المصرية

شهدت أسعار الأسهم المصرية خلال الأسبوع الماضي تراجعًا في 6 منها ضمن أعلى 10 أسهم من حيث قيمة التداولات.

وشملت بلتون بـ 3.63% وكيما بـ 2.29% وفوري بـ 9.67% ومصر الجديدة بـ 0.36% وموبكو بـ 7.63% وبالم هيلز بـ 1.86%.