سهم «التجاري الدولي» منفردًا يهيمن على 42% من تداولات البورصة اليوم

هيمن سهم “التجاري الدولي”، صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30″، على نحو 42% من قيم تداولات السوق المحقَّقة على الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 418 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 997.6 مليون جنيه تقريبًا بجلسة اليوم، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.2% عند 9442 نقطة.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.83%، ليسجل 1852 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.97% مسجلًا 2725 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 24، وبقي 82 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم،

بينما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.