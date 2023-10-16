سهم «التجاري الدولي» على قمة تعاملات البورصة بنهاية جلسة اليوم (جراف)

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الاثنين، بعدما سجّل تعاملات بقيمة 574.6 مليون جنيه، بعد التعامل على 9.56 مليون ورقة مالية.

وحصدت “بلتون” المالية القابضة على المركز الثاني بقيمة 415.6 مليون جنيه، بعد التعامل على 139.008 مليون جنيه، وبحصة سوقية 10.8%.

وجاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة، بقيمة 325.41 مليون جنيه، بعد التعامل على 3.88 مليون ورقة مالية.

وحلّ سهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” في المرتبة الرابعة بقيمة 271.49 مليون جنيه، بعد التعامل على 540.8 ألف ورقة مالية.

وفي المرتبة الخامسة، سجل سهم الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” 254.98 مليون جنيه، وبحصة 6.6%.