سهم التجاري الدولي الأنشط في البورصة الأسبوع الماضي

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم البنك قد استحوذ على 18.6% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الإجمالية بحوالي 725.5 مليون جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المذكور اذ تراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 9866 نقطة.

كما انخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18% إلى 1854 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.96 % إلى 2738 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 2.4% إلى 657.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 637.2 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 24.3% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بقيمة 53.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.04% عند 9866 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1854 نقطة، فى حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2738 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 39 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 80 ، وبقي 60 دون تغيير.