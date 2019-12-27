سهم البنك التجارى الدولى يستحوذ على 20% من تنفيذات البورصة

تصدر سهم البنك التجاري الدولي أسهم السوق الرئيسية المتداولة بالبورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، بحصة سوقية قدرها 20.4% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه أن السهم سجل قيم تداول قدرها 372.7 مليون جنيه، بعد ارتفاعه 1.6%.

وأشار التقرير إلى أن سهم ابن سينار فارما للأدوية احتل المرتبة الثانية، بحصة 6.7% لتسجل 125.2 مليون جنيه، بينما هبط السهم بنسبة 2.6%.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة بقيمة 202 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المذكور بعد استحواذهم على 20.4% من التداولات.

واتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قدره 10.5 مليون جنيه، بينما استحوذوا على 9.1% من تعاملات السوق.

وانخفضت قيم تداولات البورصة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي؛ لتسجل 6 مليارات جنيه، عبر بيع وشراء 948 مليون ورقة مالية .

واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التدوال للسندات نحو 53.55% خلال أسبوع، وفقا للتقرير.

يذكر أن مؤشرات قد تباينت خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، وسط تعاملات شرائية للمستثمرين الأجانب وبيعية للعرب ونشاط لقطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.35% ليصل إلى 13884 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى 529 نقطة.

بينما ذكر تقرير البورصة انخفاض في مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 700.5 مليار جنيه، مقبل 701.8 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع.

يشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 392 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 1% عند 13884نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% عند 529 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 % ليصل إلى 1391 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 392 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 64 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 46 سهما وبقى 55 سهما دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 42.3 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و51.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 93.3 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه و57 ألف جنيه على التوالى.