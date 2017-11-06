سهم البركة – مصر يعاود الارتفاع

منى عبدالباري:تمكن سهم بنك البركة - مصر، من التقاط أنفاسه فى تداولات اليوم الإثنين، مسجلا ارتفاعا وإن كان طفيفا بلغت نسبته 0.5% حتى منتصف التداولات، لتصل قيمته إلى 12.92 جنيه، عقب إعلانه بيانا توضيحيا نفى فيه علاقته برجل الأعمال السعودي صالح كامل، والذي كان ضمن مجموعة من مسؤولين ومستثمرين س



منى عبدالباري:



تمكن سهم بنك البركة – مصر، من التقاط أنفاسه فى تداولات اليوم الإثنين، مسجلا ارتفاعا وإن كان طفيفا بلغت نسبته 0.5% حتى منتصف التداولات، لتصل قيمته إلى 12.92 جنيه، عقب إعلانه بيانا توضيحيا نفى فيه علاقته برجل الأعمال السعودي صالح كامل، والذي كان ضمن مجموعة من مسؤولين ومستثمرين سعوديون، تم القبض عليهم أمس الأحد على خلفية تهم فساد.

وقال البنك في بيان له اليوم للبورصة المصرية:”إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين الشيخ صالح كامل والبنك في هيكل الملكية، وأنه لا علم له رسمياً بما تم نشره على وسائل الإعلام بشأن توقف رجل الأعمال السعودي صالح كامل”.

وأضاف البيان، أن رجل الأعمال السعودي ليس من ضمن أعضاء مجلس الإدارة؛ و بالتالي ليس هناك أثر على البنك أياً كان من الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن البنك يسيطر على 83.27% من هيكل ملكيته كيانات مستقلة من بينها مجموعة البركة المصرفية بنسبة 73.68%، ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 5.25%، ومصر للتأمين بنسبة 4.34% .

وكان بنك البركة أغلق أمس الأحد عند مستوى 12.86 جنيه، بتراجع نحو 7% مقارنة بإغلاقات الخميس عند 13.80 جنيه، فيما تراجع السهم خلال الشهر الأخير 3.2% مقارنة بمستوياته عند 14.24 جنيه، مطلع أكتوبر.

