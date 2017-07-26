سهم الاتحاد الصيدلي يقفز 196% في أول أيام تداوله

مصطفى طلعتقفز سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بنسبة 196% في أول أيام تداولات ببورصة النيل، اليوم الأربعاء، لينهي تعاملاته عند سعر 2.96 جنيه، بقيمة تداول بلغت 291.5 ألف جنيه عبر تنفيذ 98.5 ألف ورقة مالية.يشار إلى أن سعر فتح السهم خلال جلسة تداول اليوم بلغ 1 جنيه، فيما حددت القيمة ال

مصطفى طلعت

قفز سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بنسبة 196% في أول أيام تداولات ببورصة النيل، اليوم الأربعاء، لينهي تعاملاته عند سعر 2.96 جنيه، بقيمة تداول بلغت 291.5 ألف جنيه عبر تنفيذ 98.5 ألف ورقة مالية.

يشار إلى أن سعر فتح السهم خلال جلسة تداول اليوم بلغ 1 جنيه، فيما حددت القيمة العادلة للسهم عند 2.82 جنيه.

وأنهت مجموعة “إف.إي.بي” كابيتال، إجراءات قيد وطرح أسهم طرح أسهم “الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار” ببورصة النيل، بعد موافقة لجنة القيد، ويعد هذا الطرح هو الأول للشركات ببورصة النيل خلال العام الحالي 2017.

ويبلغ رأس المال المصدر للاتحاد الصيدلى 13.6 مليون جنيه موزعة على 13.6 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، فيما ارتفعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 52.5% خلال 2016.

وتأسست الاتحاد الصيدلى عام 2008 ومقرها محافظة المنيا بشمال الصعيد هى الشركة رقم 12 التى يتم إنهاء إجراءات قيدها من خلال مجموعة “إف اي بي” كابيتال، ومن المتوقع أن تقوم المجموعة بطرح 3 شركات أخرى فى خلال العام المقبل ممثلا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.