سهم «الإخوة المتضامنين» يتصدر تنفيذات بورصة النيل الأسبوع الماضى

استحوذ على حصة قدرها 27% من خلال تنفيذات بلغت 1.6 مليون جنيه.

تصدر سهم شركة الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيمة التداول الأسبوع الماضي، بحصة سوقية قدرها 27%.

وأشار تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه، إلى أن السهم سجل تنفيذات قيمتها 1.6 مليون جنيه، بعد ارتفاع السهم 2.15%.

ولفت التقرير إلى أن سهم يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي جاء في المركز الأخير بحصة سوقية أقل من 1% وتنفيذات ضعيفة بلغت 174 جنيها فقط.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة، بقيمة 202 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المذكور بعد استحواذهم على 20.4% من التداولات.

واتجه المستثمرون العرب نحو البيع، بصاف قدره 10.5 مليون جنيه، بينما استحوذوا على 9.1% من تعاملات السوق.

وانخفضت قيم تداولات البورصة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي لتسجل 6 مليارات جنيه، عبر بيع وشراء 948 مليون ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55% خلال أسبوع، وفقًا للتقرير.

يُذكر أن مؤشرات قد تباينت خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، وسط تعاملات شرائية للمستثمرين الأجانب وبيعية للعرب ونشاط لقطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.35%، ليصل إلى 13884 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى 529 نقطة.

بينما ذكر تقرير البورصة انخفاض في مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 1.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 700.5 مليار جنيه، مقبل 701.8 مليار جنيه استهل بها تعاملات الأسبوع.

يشار إلى أن البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 392 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 1% عند 13884نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% عند 529 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 % ليصل إلى 1391 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 392 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 64 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 46 سهما وبقى 55 سهما دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 42.3 مليون جنيه و5.1 مليون جنيه و51.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 93.3 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه و57 ألف جنيه على التوالى.