سهم ابن سينا يقفز 5% بالنصف الأول من تداولات الثلاثاء

منى عبدالبارياستجاب سهم ابن سينا فارما لتوقعات المحليين، معاودًا الصعود ليسجل في النصف الأول من جلسة تداول الثلاثاء مستويات تجاوزت الـ10 جنيهات، عقب تراجع دام لنحو 4 جلسات متتالية تراوح نطاقه السعري بين 9 و9.6 جنيه.وبحلول منتصف تداولات اليوم الثلاثاء سجل سهم ابن سينا ارتفاعا بنحو 5%، عند مستوى



منى عبدالباري

استجاب سهم ابن سينا فارما لتوقعات المحليين، معاودًا الصعود ليسجل في النصف الأول من جلسة تداول الثلاثاء مستويات تجاوزت الـ10 جنيهات، عقب تراجع دام لنحو 4 جلسات متتالية تراوح نطاقه السعري بين 9 و9.6 جنيه.

وبحلول منتصف تداولات اليوم الثلاثاء سجل سهم ابن سينا ارتفاعا بنحو 5%، عند مستوى 10.13 جنيه، مقارنة بـ9.6 في إغلاقات الجلسة السابقة.

ومنذ تداولات الخميس الماضي، وحتى نهاية تعاملات أمس سجل السهم تراجعات إجمالية 17.2% من مستوى 11.6 بإغلاقات الأربعاء، إلى 9.6 بإغلاق الإثنين، وذلك كرد فعل على إعلان جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، توقيع عقوبة على “كونسورتيوم” شركات أدوية من بينها ابن سينا، بسبب التلاعب في الأسعار.

وكان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن الجمعة الماضية تغريم 4 شركات بينها “ابن سينا” 5.850 مليار جنيه، لاتفاقها فيما بينها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات.

وأكد محللون لـ”المال” أن السهم سيعاود صعوده مجددا، حيث يعد تراجع سعره فرصة جيدة للشراء، مرجحين مستويات سعرية تتجاوز الـ 11 جنيها بدءا من الأسبوع المقبل، و بين 10 و 11 جنيها مع تحول اتجاهه للصعود هذا الأسبوع.

وقال بنك استثمار فاروس في ورقة بحثية اليوم إن “ابن سينا” بدأ رحلة التعافي، موصيا بقيمة عادلة عند 10.50 جنيه، مع توصية محايدة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أمان” لتداول الأوراق المالية، إن السهم سيواصل ارتداداته الصعودية ليصل إلى 11 جنيها بنهاية مارس الجاري .

ويمثل سهم “ابن سينا” 39% من مؤشر قطاع الأدوية، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين المصرية الدولية للصناعات الدوائية “أيبيكو” بنسبة 49.20%، وسهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 11.31%، وسهم العبوات الطبية بنسبة 0.42%.

