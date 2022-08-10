سهم «إي فاينانس» يهبط 2.5% قبل نهاية جلسة اليوم برغم صفقة «السيادي السعودي»

هبط سهم شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 2.5% قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بحلول الساعة 1.30، وذلك على الرغم من صفقة الاستحواذ التي نُفذت على أسهم الشركة اليوم من جانب الصندوق السيادي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أكدت أن بنك الاستثمار القومي قد باع 25% من حصته في إي فاينانس للاستثمارات المالية، لصالح الصندوق السيادي السعودي – وفقًا لما نشرته المال منذ قليل – بقيمة 7.4 مليار جنيه .

وعلمت “المال” من مصادر مطلعة صباح اليوم أن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية قد تولت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي في الصفقة، بينما لعبت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية نفس الدور لصالح الجهات الحكومية البائعة.

وأعلن صندوق مصر السيادي، صباح اليوم عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.

وتضمن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.