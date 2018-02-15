سهم إيرباص يقفز 9%

مع زيادة الإنتاج 17%خالد بدر الدينقفز سعر سهم كونسورتيوم إيرباص، أكبر مجموعة طيران أوروبية، بأكثر من 9% خلال تعاملات اليوم الخميس، ليقترب من أعلى مستوى منذ أسبوعين، بعد أن خفض تكاليف طائرته الجديدة A350.وأكد كونسورتيوم إيرباص أنه يتطلع لزيادة إنتاج النموذج A 320 الأكثر مبيعا بحوالى 17%

مع زيادة الإنتاج 17%





خالد بدر الدين

قفز سعر سهم كونسورتيوم إيرباص، أكبر مجموعة طيران أوروبية، بأكثر من 9% خلال تعاملات اليوم الخميس، ليقترب من أعلى مستوى منذ أسبوعين، بعد أن خفض تكاليف طائرته الجديدة A350.

وأكد كونسورتيوم إيرباص أنه يتطلع لزيادة إنتاج النموذج A 320 الأكثر مبيعا بحوالى 17% ليرتفع إلى 70 طائرة شهريا، في ظل طلب قوي لدرجة أنه يتوقع اتخاذ قرار في العام الحالي لزيادة إنتاج هذا الطراز.

وذكرت وكالة رويترز أن كونسورتيوم إيرباص تكبد مصاريف قدرها 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) بسبب طائرة النقل العسكري A400M مما يرفع تكاليف المشروع المتعثر إلى أكثر من 8 مليارات يورو ويلقي بظلاله على نتائج تظهر أرباحا أساسية وسيولة أعلى من المتوقع.

وتواصلت إيرباص مع شركات صناعة المحركات لحل أزمة التأجيلات التي تسببت في اضطراب تسليمات طائرتها A320 نيو، وقالت إن تحقيق هدفها لتسليم 800 وحدة في العام الحالي يعتمد على أداء هؤلاء الموردين.

وحققت إيرباص زيادة 8% في أرباح التشغيل المعدلة لتبلغ 4.253 مليار يورو بإيرادات قدرها 66.767 مليار يورو وتوقعت زيادة 20% في الأرباح الأساسية بينما كان متوسط توقعات المحللين لأرباح التشغيل المعدلة لعام 2017 توقفت عند حوالي 3.996 مليار يورو بإيرادات 67.343 مليار يورو.