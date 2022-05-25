سهم «إيجيترانس» يهبط 17% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

هبط سهم شركة “المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس” بحوالي 17% في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا عند 1.86 جنيه.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الثلاثاء القرار رقم 946 لسنة 2022، بشأن وقف استفادة بعض العملاء احترازيًا من التعامل بالشراء على الورقة المالية “المصرية لخدمات النقل– إيجيترانس” لحين انتهاء فترة التحقيقات في الهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار .

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها بجلسة اليوم على هبوط حاد، وانخفض أداء المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.6% إلى 1765 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% إلى 2660 نقطة.

وتوالت حالة الضعف لتداولات الأسهم عند 694 مليون جنيه، وجرى التداول على حوالي 190 سهم، صعد من بينهم سهمين فقط، وتراجع 115 آخرين، وظل 73 على استقرار سعري دون أي تغيرات .

هذا وقد اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بلغت 2.3 و 7.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملين الأجانب للشراء بقيمة 10 ملايين جنيه، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 673.5 مليار جنيه .