بورصة وشركات

سهم «إميرالد» يقفز 9% ويتصدر تعاملات بورصة النيل خلال أسبوع

بقيم تداولات 23 مليون جنيه.
مصطفى طلعت 12:30 م, الخميس, 27 يناير 22 12:30 م, الخميس, 27 يناير 22

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كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية عن تصدر سهم إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بورصة النيل الأسبوع الماضي، مرتفعاً 9%، بقيم تداولات 23 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم يوتيوبيا للاستثمار العقاري تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 10.8 جنيه للسهم .

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

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وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.98% ليصل إلى 11499 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.65% إلى 2305 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.26% إلى 3299 نقطة.

واختتمت البورصة جلسة تداولات امس الاربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 687 مليون جنيه على الأسهم.

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وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.37% عند مستوى 11499 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% ليسجل 2130 نقاط، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.47% إلى 3126 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 626 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

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وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 28 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 86، وبقي 83 دون تغيير.

وقررت البورصة اعتبار جلسة اليوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول اعتبار من الاحد القادم.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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