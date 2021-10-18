بورصة وشركات

سهم «إميرالد» يصعد 23% بأول جلسة تداول له بالسوق «الصغيرة والمتوسطة»

وسجل 1.57 جنيه
أسماء السيد 3:19 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 3:19 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أنهى سهم شركة “إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” تعاملاته بجلسة اليوم الاثنين، والتي تُعد أول جلسة تداول لهُ بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة على صعود قوي بنسبة 23%، وسجل 1.57 جنيه.

وبدأ التداول على أسهم شركة “إميرالد” بسوق شركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين، واحتفلت البورصة المصرية بقرع جرس التداول، خاصة أن الشركة تُعد أول طرح تستقبله السوق الصغيرة، عقب بدء خطة إعادة الهيكلة.

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وطرحت الشركة نحو 10.5% من أسهمها، تعادل 45 مليون سهم، منها 35% طرحًا عامًا للجمهور، و65% طرحًا خاصًا للأفراد والمؤسسات من ذوى الملاءة المالية المرتفعة.

ويبلغ رأسمال شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات نحو 85 مليون جنيه، موزعًا على 425 مليون سهم، وكان هيكل ملكية الشركة قبل الطرح، موزع بنحو 51% لصالح أودن للاستثمارات المالية، و49% شركة المصريين للإسكان.

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وتجدر الإشارة إلي أن هاشم السيد كان قد صرح لـ”المال” أن طرح “إميرالد للتطوير” شهد إقبالًا كبيرًا بمشاركة مؤسسات وصناديق استثمار، وتأمين خاصة لأول مرة فى بورصة النيل، موضحًا أنه تمت تغطية الطرح العام بنحو 26.3 مرة، بعدد مساهمين بلغ 384، وبنسبة تخصيص تقدر بنحو  3.8% فيما تمت تغطية الطرح الخاص بمعدل مرتين تقريبًا.

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بقلم أسماء السيد

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