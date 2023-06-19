سهم «أوراسكوم المالية» يواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي بدعم استحواذ «بي إنفستمنتس»

واصل سهم شركة “أوراسكوم المالية القابضة” صعوده لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلان صفقة استحواذ “بي إنفستمنتس” على الأول عن طريق “مبادلة أسهم”.

أعلنت شركة «بى إنفستمنتس القابضة» أمس الأحد عن نيتها الاستحواذ على نسبة من 51 حتى %90 من أسهم «أوراسكوم المالية القابضة»، عن طريق تقديم عرض شراء إجبارى من خلال آلية «مبادلة الأسهم».

ويبلغ معامل التنفيذ فى الصفقة سهمًا واحدًا من «بى إنفستمنتس» مقابل 56.76 سهم لـ«أوراسكوم المالية القابضة».

وجاء سهم “أورسكوم المالية” ضمن قائمة الأكثر صعودًا بحلول الساعة الواحدة ظهرًا بجلسة اليوم الإثنين، مرتفعًا بنحو 8.6% عند 0.31 جنيه .

و كشفت “المال” بعدد اليوم عن أبرز التفاصيل الخاصة بالعملية، التى سينتج عنها خلق كيان برأسمال سوقى يبلغ حوالى 5 مليارات جنيه.

إذ قالت المصادر إن الشركتين لديهما الهدف نفسه بشأن خلق كيان استثمارى مصرى كبير، وأيضا الرؤية ذاتها وهى أن الفترة المقبلة ستكون مشجعة على الاستثمار فى السوق المصرية.

ولفتت إلى أن مساهمى الأقلية سيكون لديهم الحرية فى الاستمرار فى الكيانين من عدمه.