سهم أوراسكوم المالية يقفز بنحو 20% عقب إعلان استحواذ «بي إنفستمنتس»

قفز سهم كل من شركتي أوراسكوم المالية القابضة، وبي إنفستمنتس القابضة بنحو 19.83% و7.30% علي التوالي منذ بداية جلسة اليوم الأحد، وذلك بدعم من قرار الأخيرة بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأس مال الأخيرة، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري من خلال المبادلة.

وصرحت شركة بي إنفستمنتس في بيان للبورصة المصرية اليوم، بأن مجلس إدارتها وافق علي عقد اتفاق يحدد الإطار العام لتنفيذ الاستحواذ، مع المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة بأوراسكوم المالية القابضة، علي أن يلتزم بالاستجابة بعرض الشراء المقدم.

وأشار البيان، إلى أنه تم الموافقة علي اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ، بواقع سهم واحد من أسهم بي إنفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية، موضحًا أن ذلك يعد اتفاقا بين الأطراف، علي أن يتم تحديد المعامل النهائي بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم كل من شركتي بي إنفستمنتس القابضة وأوراسكوم المالية القابضة.

وفي ضوء عملية مبادلة الأسهم من خلال عرض الشراء المقرر تقديمه، تضمنت قرارات شركة بي إنفستمنتس زيادة رأسمالها المصدر، علي أن يكون ذلك رهنًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية بها.

وفي الإطار ذاته، صرحت أوراسكوم المالية القابضة في بيان منفصل للبورصة المصرية اليوم، علي أنها استلمت العرض من المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة الشركة أو تي إم تي أكويسيشن أس أيه أر إل، وتقوم بدراستها.