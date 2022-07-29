سهم أميرالد للتطوير يتصدر تنفيذات بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم أميرالد للتطوير وادارة المشروعات تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضا 0.53% بقيم تداولات 15.8 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.8 جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.86% ليصل إلى 9369 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.73% إلى 1847 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.49 إلى 2707 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا بنحو 87%% إلى 628.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المذكور، بقيمة 536 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 15.7% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 107.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة امس الخميس (نهاية الأسبوع ) على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 736 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9369 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.74% ليسجل 1847 نقطة، كما صغد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلًا 2707 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 736 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 39 وبقي 80 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وحجم تداولات بلغ 817 مليون جنيه على الأسهم،

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات تخطت مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 842 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه.

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية فى وقت سابق، إن البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة على المدى القريب وصولاً لمستويات 9440 نقطة ومنها نحو 9800 نقطة.