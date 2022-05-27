سهم «أميرالد للتطوير» يتصدر تعاملات بورصة النيل خلال أسبوع

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، هابطًا 8.8% بقيم تداولات 15.8 مليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وذكر تقرير البورصة أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 6.24 جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10200 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 1746 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.1% إلى 2627 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.18%، ما يعادل 22 مليار جنيه، ليغلق عند 669.2 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 54 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 17.4% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 39.5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 486.1 مليون جنيه.

وتزيل القائمة قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بتداولات هزيلة بلغت 1.2 مليون جنيه فقط.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر تعاملات الاسبوع، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت 571 ملايين جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 10200 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 1746 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.23% إلى 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 571 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 81 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 694 ملايين جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على هبوط طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت 604 ملايين جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي العرب، وحجم تداولات بلغت 586 مليون جنيه على الأسهم.