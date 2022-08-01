سهم أميرالد للتطوير يتصدر الاسهم النشطة ببورصة النيل الشهر الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم أميرالد للتطوير وادارة المشروعات تعاملات بورصة النيل، خلال شهر يوليو الماضي، بقيم تداولات 54.6 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم انترناشيونال للتجارة والتوكيلات التجارية تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.3 جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8.5% إلى 1868 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.3% إلى 2734 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلا شهر يوليو بقيمة 1.7 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 16.4% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 113.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدَّر قطاع البنوك قائمة أنشط القطاعات المدرجة بقيمة تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، بينما احتل قطاع العقارات المركز الثاني بقيمة 2.3 مليار مليار جنيه.