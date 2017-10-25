سهم أكتوبر فارما يصل لأعلى مستوى إغلاق منذ إدراجه

منى عبدالباريأغلق سهم شركة أكتوبر فارما، على ارتفاع 10%، نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، مغلقا عند مستوى 52.40 جنيه، وهو أعلى مستوى له، منذ إدراجه بالسوق.ومنذ مطلع العام الحالي شهد سهم أكتوبر فارما تحركات سريعة، سجلت منذ مطلع يناير وحتى جلسة اليوم رقمًا قياسيًا ب

منى عبدالباري

أغلق سهم شركة أكتوبر فارما، على ارتفاع 10%، نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، مغلقا عند مستوى 52.40 جنيه، وهو أعلى مستوى له، منذ إدراجه بالسوق.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سهم أكتوبر فارما تحركات سريعة، سجلت منذ مطلع يناير وحتى جلسة اليوم رقمًا قياسيًا بلغت نسبته 684%، من مستوى 6.68 جنيه إلى 52.40 جنيه.

وأظهرت النتائج النصفية لأكتوبر فارما خلال النصف الأول من العام الحالي صافي أرباح قيمته 29.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 14.7 مليون جنيه العام الماضي.

كانت شركة أكتوبر فارما أعلنت، يوليو الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على شراء مستحضرات تجميل شركة سيجما، ما ينتج عنه ارتفاع مبيعات الشركة إلى 400 مليون جنيه، العام الحالي.

يُشار إلى أن أكتوبر فارما تعكف حاليًّا على تعديل أوضاعها للتوافق مع شروط القيد بالبورصة، ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.