سهم أكتوبر فارما عند أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

منى عبدالباريتصدَّر سهم أكتوبر فارما قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، بنسبة 10%، عند مستوى 47.65 جنيه، وهو أعلى مستوى للسهم منذ نحو 7 سنوات.وسجل السهم في إغلاقات اليوم أعلى قيمة له منذ إغلاقات مطلع عام 2010 من مستوى 6.68 جنيه إلى 47.65 جنيه، ما يعد صعودًا بنسبة 613

منى عبدالباري





تصدَّر سهم أكتوبر فارما قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، بنسبة 10%، عند مستوى 47.65 جنيه، وهو أعلى مستوى للسهم منذ نحو 7 سنوات.

وسجل السهم في إغلاقات اليوم أعلى قيمة له منذ إغلاقات مطلع عام 2010 من مستوى 6.68 جنيه إلى 47.65 جنيه، ما يعد صعودًا بنسبة 613%.

كانت شركة أكتوبر فارما قد أعلنت، يوليو الماضي، موافقة مجلس إدارتها على شراء مستحضرات تجميل شركة سيجما، ما ينتج عنه ارتفاع مبيعات الشركة إلى 400 مليون جنيه، العام الحالي.

وكانت أكتوبر فارما قد صرحت، لـ”المال” سابقًا، حول إعدادها خطة لزيادة قيمة المبيعات إلى مليار جنيه سنويًّا، بعد 5 سنوات نتيجة تلك الصفقة.

يُشار إلى أن أكتوبر فارما تعكف حاليًّا على توفيق أوضاعها للتوافق مع شروط القيد بالبورصة.،ويبلغ رأسمال أكتوبر فارما 60 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.