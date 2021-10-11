سهم «أسباير كابيتال» يصعد 98% بأولى جلسات التداول له عقب إتمام التقسيم

سجل سهم شركة “اسابير كابيتال القابضة” صعودًا بواقع 98% بنهاية تعاملات جلسة اليوم والتي تُمثل الجلسة الأولى للشركة عقب إتمام عملية التقسيم وسجل 0.42 جنيه .

وتجدر الإشارة إلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والتي تم تغير أسهمها لشركة “أسابير كابيتال القابضة” ، أعلنت عن عودة التداول على أسهمها فى البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة اليوم الإثنين.

كانت بايونيرز القابضة طالبت إدارة البورصة فى وقت سابق، بوقف التداول على أسهمها، لمدة ثلاث جلسات، فى إطار عملية نقل الأسهم وتغيير الأسماء اللازمة لعملية الانقسام الكبرى إلى ثلاث كيانات.

ونفذت خطة تقسيم الشركة لـ 3 شركات بمجموع رؤوس أموال مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، وهي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية برأسمال 4.7 مليار جنيه، بالإضافة الى شركة جدوى للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار جنيه، وأخيرًا بايونيرز القابضة التي سيتم تغيير اسمها الى “أسباير كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية برأسمال 210 ملايين جنيه.

وبدأ وقف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الماضى 5 أكتوبر واستمر إلى جلسة اليوم الأحد، لمدة ثلاث جلسات (بعد استبعاد إجازة الخميس).

و بدأ التداول بجلسة اليوم الإثنين على شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (كشركة منقسمة)، برأسمال مصدر 4.7 مليار جنيه موزع على 1.05 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 23 مليار جنيه.

كما سيجرى بدء التداول على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية (كشركة منقسمة ثانية)، برأسمال مصدر 2 مليار جنيه، موزع على 1.05 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 10 مليارات جنيه، وفقا لكتاب بايونيرز المرسل للرقابة المالية فى وقت سابق.