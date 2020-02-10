سهم أرامكو يعاود الهبوط اليوم الاثنين.. وصعود معظم بورصات الخليج

عاد سهم أرامكو للهبوط اليوم الاثنين بينما ارتفعت معظم بورصات الخليج وقادت بورصة دبي المكاسب بدعم من انتعاش أرباح الشركات، بينما هبطت أسهم قطر تحت ضغط من تداول سهم أكبر بنوكها دون الحق في توزيعات الأرباح.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5%، بينما ارتفع بنسبة 1.1% سهم بنك دبي الإسلامي الذي سيصدر تقرير بأرباحه الأربعاء المقبل.

وارتفع سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.3%.

كما ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 4.7% بعد صعوده بنسبة 8% خلال الجلسة.

وارتفعت أرباح الشركة المعروفة برخص أسعار تذاكرها في عام 2019 بدعم من تراجع أسعار الوقود. وطرحت الشركة توزيعات بقيمة 9 فلس لكل سهم.

وهبط سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 5.2% بعد أن أوردت تراجع أرباحها خلال العام.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.2% بدعم من مكاسب أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، الأكبر في المملكة، بنسبة 1.2%. وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 1.8%.

هبوط سهم أرامكو

وهبط سهم شركة أرامكو بنسبة 1.3% ليصل إلى 33.6 ريال (8.96 دولار)، بعد يوم من صعود قطع خسائر استمرت لخمس جلسات سابقة.

وارتفع السهم بنسبة 2% في الجلسة السابقة، بعد أن لامس مستوى متدنيًا بقيمة 32.8 ريال.

لا يبتعد هذا المستوى كثيرًا عن سعر الطرح الأولي لأسهم أرامكو المقدر بـ32 ريالًا.

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1% بقيادة بنك أبو ظبي الأول الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 0.5%. وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.3%.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% لليوم الثالث على التوالي.

وتراجع بنك قطر الوطني الأكبر في الخليج بنسبة 3.9% بعد تداول سهمه دون الحق في توزيعات الأرباح. وهوى سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 3.7%.

بورصات الخليج

وارتفع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.2% ليصل إلى 7,972 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 5,093 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% ليصل إلى 10,097 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,660 نقطة.

وهبط سهم بورصة عمان بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,112 نقطة.

وهبط سهم بورصة الكويت بنسبة 1% ليصل إلى 6,893 نقطة.