سهم «أرامكو» يرتفع الأحد.. وتراجع معظم بورصات الخليج

بعد أن لامس سهم أرامكو قاعًا جديدًا في التعاملات المبكرة

صعد سهم أرامكو وتراجعت معظم بورصات الخليج في تداولات الأحد، بقيادة البورصة السعودية، وسط مخاوف بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا على أسعار البترول، ما أدى إلى الضغط على أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك.

وسجلت أسعارالبترول خامس تراجع أسبوعي لها في ظل ابتعاد المضاربين عن السوق، بسبب انخفاض أرقام الاستهلاك، وتوقعات بضعف الطلب بفعل فيروس كورونا.

وارتفعت الوفيات من فيروس كورونا لتصل إلى 811 شخصا الأحد.

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 1.3% تحت ضغط من هبوط سهم بنك الراجحي، بنسبة 1.7% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة 2.6%.

صعود سهم أرامكو

وارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 2% لتصل إلى 34.05 ريال، ولامس سهم الشركة قاعا جديدا في التعاملات المبكرة؛ ليصل إلى 32.8 ريال، بما يعني عدم ابتعاده كثيرًا عن سعر السهم في الطرح الأولي للشركة البالغ 32 ريالا.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.6% وسهم إعمار العقارية بنسبة 0.8%.

وهبط سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.3%، وبعد إغلاق السوق أوردت الشركة المشغلة للمول التجاري تراجعا بأكثر من 6% في أرباح الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 554 مليون درهم (150.83 مليون دولار).

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% تحت ضغط من انخفاض بنسبة 7.4% في سهم شركة المتحدة للتنمية لتواصل خسائر الجلسة السابقة.

وفي تداولات يوم الخميس، سجلت الشركة أكبر خسائرها في منتصف التداولات منذ يناير 2016 بعد أن أوردت تراجع أرباحها السنوية، وخفض توزيعات عام 2019 إلى 5 دراهم نزولا من ريال واحد للسهم قبل عام.

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1% بدعم من صعود سهم البنك العربي المتحد بنسبة 10.3% بعد أن قال البنك إن مجلس إدارته سيجتمع الأربعاء لمناقشة النتائج المالية.

بورصات الخليج

تراجع سهم السعودية بنسبة 1.3% ليصل إلى 7,953 نقطة، وارتفع أبو ظبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 5,090 نقطة، كما هبط مؤشر دبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 2,752 نقطة، وقطر بنسبة 0.5% ليصل إلى 10,149 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,659 نقطة، مع تراجع سهم عمان بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,126 نقطة، وسهم الكويت بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,959 نقطة.