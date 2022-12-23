سهم «أراب للتنمية» يتصدر تنفيذات بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم أراب للتنمية والاستثمار العقاري تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، هابطاً 4.28% بقيم تداولات 7.26 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 5.62 جنيه

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات خلال تعاملات، الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% ليصل إلى 14482 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 2755 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% إلى 4075 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد أن استحوذوا على 7.5% من التنفيذات.

وحققت العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 8.3%، بينما لم يشر التقرير إلى قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 84.2% من التنفيذات.

وتصدّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 2.09 مليار جنيه.

وتذيّل قطاع الورق ومواد التغليف القائمة بتداولات هزيلة بلغت 11.19 مليون جنيه فقط.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط الجماعي في نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.41% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14482 نقطة.

وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.14% عند 4075 نقطة.