سهم «أراب للتنمية والاستثمار» يُهيمن على 36% من تداولات «النايلكس» الأسبوع الماضي

هيمن سهم “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” على حوالي 36.3% من قيمة تداولات بورصة “النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة – النايلكس” بقيمة بلغت 5.4 مليون جنيه .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد سجلت تداولات بورصة النيل الإجمالية بتعاملات الأسبوع الماضي حوالي 15 مليون جنيه، مقارنة بـ 16.4 مليون جنيه بالأسبوع السابق لهُ.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي حاد، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” تراجعًا بنحو 2.4% عند 10303 نقطة .

كما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.8% عند 1876 نقطة، ونظيرهُ مؤشر”egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 5.7% عند 2794 نقطة.

فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 642.4 مليار جنيه متراجعًا بنحو 1.6% مقارنة بالأسبوع السابق لهُ، وسجلت قيمة التداول حوالي 11.8 مليار جنيه، متراجعة من 15.8 مليار جنيه بالأسبوع المُقارن .

هذا وقد أستحوذت الأسهم على حوالي 55.3% من إجمالي قيمة تداول داخل المقصورة، في حين اتجه المتعاملين الأجانب للبيع بصافي مبيعات بلغت 110.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 51.8 مليون جنيه وذلك بعد أستبعاد الصفقات .