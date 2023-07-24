«سهل» تطلق خدمة شحن عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع «المجتمعات العمرانية»

أعلنت شركة سهل لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن إضافة خدمة جديدة على تطبيق سهل من خلال توفير إمكانية شحن كارت عداد المياه مسبق الدفع وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي والتخفيف على المواطنين لتوفير خدمات جديدة دون تحمل عناء الانتقال من مكان لآخر.

وتعقيبا على هذه الخدمة الجديدة، أعرب المهندس عبد الله عسل، العضو المنتدب لشركة سهل عن فخره بالثقة التي باتت الشركة تتمتع بها في السوق المصرية من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا مالية رائدة للمواطنين، حيث يستطيع العميل شحن كارت المياه مسبق الدفع من خلال التليفون المحمول باستخدام تطبيق سهل على الهواتف الذكية من المنزل دون تحمل عبء الانتقال ومواجهة الإزدحام المروري.

وفيما يلي خطوات شحن كارت المياه من خلال تطبيق سهل:-حمل تطبيق سهل من متجر جوجل او أبل او هواوي والتأكد من ان الهاتف يدعم خاصية NFC-قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.

-الضغط على مياه ثم شحن كارت المياه.-قراءة كارت المياه على الهاتف عن طريق إلصاق الكارت الذي يدعم ال NFC بالهاتف في المكان المخصص للقراءة.

-إدخال المبلغ واختيار وسيلة الدفع من كارت فيزا/ماستركارد أو ميزة أو محفظة إلكترونية.

-إتمام الدفع وقراءة كارت المياه مرة أخرى على التطبيق لنقل الشحنة للكارت.

.-وضع الكارت في المكان المخصص له في عداد المياه لنقل الشحنة للعداد.

شركة “سهل” تتعاون مع عدد كبير من مقدمي الخدمات مثل البنوك وشركات الاتصالات لإتاحة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المختلفة والكروت البنكية، مؤكدًا أنها أضافت أكثر من 50 خدمة مدفوعات جديدة لتحويل التطبيق إلى تطبيق شامل لكافة المدفوعات اليومية للمواطن منها المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز) بالإضافة إلى خدمات التليفون والمحمول والتبرعات والمصاريف الجامعية والاشتراكات المتنوعة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات البنك المركزي لدعم التكنولوجيا المالية والتطبيقات الذكية، والعمل على تحسين دورة الكاش والتقليل من الوقت المطلوب لتحصيل المدفوعات لصالح الجهات الحكومية المختلفة.