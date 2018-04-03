سهر الدماطي: ٥٠٪ نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر‎

أحمد الدسوقي ومحمود جمالقدرت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر نسبة الاقتصاد غير الرسمي بـ50% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري.جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم تحت عنوان meet the offical.وأكدت الدماطي أن مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي تهدف إ

أحمد الدسوقي ومحمود جمال

قدرت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر نسبة الاقتصاد غير الرسمي بـ50% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري.

جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم تحت عنوان meet the offical.

وأكدت الدماطي أن مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي تهدف إلى دمج هذا القطاع للاقتصاد الرسمي.

في سياق متصل، وصفت القطاع المصرفي المصري بأنه من أقوى القطاعات عالميا، مشيرا إلى أن نسب التعثر في القطاع لا تتعدى حاليا ٥.٥٪.

ولفتت إلى أن عدد الحسابات البنكية تتجاوز ١٧ مليونا و١١ ألف ماكينة صراف آلي وأكثر من ٤ آلاف فرع.

وأكدت أن قرار خفض الفائدة من قبل المركزي سيزيد من حجم الطلب على التسهيلات الائتمانية.