سهر الدماطي: سعر الجنيه يعبر عن العرض والطلب وأتوقع ارتفاعه

هبة محمد:



توقعت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لدى بنك الإمارات دبى الوطني- مصر، أن تستقبل السوق المحلية محافظ قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأ مع انطلاق منظومة تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، وتحسن المؤشرات الاقتصادية على مستوى عجز الموازنة ونمو الناتج المحلى، والقضاء على أزمة نقص السيولة بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى.



وأشادت – فى حوارها مع «المال» – بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، ومنها تعويم سعر الصرف وتقليص دعم الطاقة، لافتة إلى أن الدولة تعيش ظروفا اقتصادية وسياسية غير طبيعية نتيجة لسنوات طويلة من مشكلات وأزمات اقتصادية معقدة، ولن يتم معالجتها بين ليلة وضحاها، وإنما سيتطلب الأمر مزيد من الوقت للوصول إلى النتائج المرجوة.



وأضافت أن برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة، ووافق عليه صندوق النقد الدولى، تضمن حزمة آليات لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من بعض الآثار العنيفة لعملية الإصلاح الاقتصادى، ومنها برنامج «تكافل وكرامة»، وتطوير المناطق العشوائية، وتوزيع بطاقات التموين على جميع المستحقين بما يقضى على مشكلات التزاحم للحصول على رغيف الخبز وأسطوانات البوتاجاز.



وقالت إن هذا لا يمنع من وجود شريحة من محدودى الدخل لا تزال خارج إطار الرعاية الاجتماعية الحقيقية، لكن من المتوقع أن تحظى بدعم حكومى خلال الفترة المقبلة، مع التحسن التدريجى فى مؤشرات الأداء الاقتصادية.



وأكدت أن البنك المركزى أدى دوره بكفاءة عالية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح من خلال إطلاق عدد من المبادرات لدعم شرائح عريضة من المجتمع، منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تمنح العملاء قروضاً بسعر فائدة %5 متناقص مقارنة بمتوسط سعر عائد فوق %20 لباقى القطاعات، وأيضا هناك مبادرة التمويل العقارى، التى توفر قروضا بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، ونجحت فى تسكين ما يقرب من 80 ألف وحدة من إجمالى أكثر من 350 ألف شقة تم تدشينها.



وأشارت إلى التعاون بين البنك المركزى ووزارة التضامن الاجتماعى، لتوفير فرص عمل عديدة والحد من آثار الفقر، موضحةً أن مبادرة دعم الـ« SMEs » التى تنتهى فى عام 2019 تستهدف تغطية فجوة تمويلية تقترب من 30 مليار جنيه، بما يعكس زيادة فرص العمل وانخفاض معدل البطالة ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.



وقالت إن نظام التعويم الذى وضعه البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى يعد من أنجح النظم عالمياً، لكنه يتطلب بعض الوقت لاستعادة موارد العملة الأجنبية التى هربت بعد الاضطرابات التى تعرضت لها السوق المحلية فى السنوات الماضية.



وأضافت أن مصادر العملة الأجنبية تقلصت نتيجة عدد من العوامل السياسية، منها الحرب التى تتعرض لها مصر بالداخل ومن الخارج، مما أدى إلى توقف السياحة لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالأمن، فضلاً عن قيام بعض الدول بحظر الصادرات المصرية.



وتابعت :« لذا اتجهت الجهات المعنية إلى ترشيد استيراد السلع وبالفعل تراجع عجز الميزان التجارى أكثر من %43 مع زيادة الصادرات، كما عادت المؤسسات الأجنبية للاستثمار فى السوق المحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أحدث وفرة فى العملة الأجنبية».



وكان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الاستثمارات الخارجية والاحتياطى قد قال فى تصريحات مؤخرا، إن الجهاز المصرفى استطاع تدبير ما يتجاوز 47 مليار دولار لتمويل احتياجات السوق المحلية، منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف نهاية العام الماضى.



وقالت «الدماطى» إن تحركات «المركزى» فى هذا ملف الفائدة كانت ضرورية لمعالجة آثار التضخم، وهى «مؤقتة» كما أوضح بيان لجنة السياسة النقدية، ولن تؤثر بشكل كبير على أداء القطاع المصرفى، موضحة أن رفع الفائدة يتماشى مع توجهات «المركزى» الرامية إلى استهداف مستويات محددة للتضم بين 10 و%16 فى الربع الأخير من العام المقبل، بما ينعكس أيضاً على تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.



ورغم ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة لتحركات «المركزى» فى ملف الفائدة فإن العائد على أدوات الدين يشهد تراجعا مستمرا، تراوح بين 1.6 – %2 خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهو ما أرجعته «الدماطى» إلى بدء انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادى على عدد من المؤشرات، مثل عجز الموازنة الذى هبط إلى %10.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى (2016 – 2017) مقارنة بـ %12.5 العام قبل الماضى (2015 – 2016)، كذلك عودة استثمارات الأجانب بقوة فى مجال أوراق الدين الحكومية، والتى تجاوزت – حسب تصريحات وزير المالية مؤخرا – 16 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.



وترى «الدماطى» أن سعر الصرف الحالى «حقيقى» ويعبر عن منحنى العرض والطلب، لكن من المتوقع ارتفاع الجنيه بقوة مع الزيادة فى المعروض من العملات الأجنبية نتيجة تحسن مصادرها، ممثلة فى السياحة التى ارتفعت عوائدها %170 فى الشهور السبعة الماضية وتحويلات المصريين فى الخارج التى حققت نموا %10 تقريبا فى نصف العام الماضى .



وتوقعت «الدماطى» ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر الذى يسجل «B3 » حاليا بدعم من جميع العوامل السابقة، مرجحة أن يسجل نفس معدلاته فى عام 2010 لكن بعد استقرار المؤشرات الاقتصادية الداعمة لذلك.



ولفتت «الدماطى» إلى أن السوق المحلية تتميز بفرص استثمارية واعدة تجذب أنظار رءوس الأموال الأجنبية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذى منح مزايا غير عادية، فضلاً عن توافر البنية التحتية وعناصر الإنتاج الأساسية الأخرى مثل الكهرباء والطرق، بجانب قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم فى أى وقت دون قيود، لذا فإنه لن يتم الترحيب بأى مستثمرين وإنما المعروف عنهم الجدية فقط.



وأشارت إلى أن انخفاض مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر، سيساعد على استقطاب رءوس الأموال الأجنبية، إذ بلغت 270 حالياً، مقابل 500 درجة منذ عام ونصف، بما يعتبر هبوطا كبيرا وينعكس على جاذبية الاستثمار.



ولفتت إلى أن المستثمر على دراية كاملة بكل الخطوات الإيجابية التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى، الأمر الذى ساهم فى عودة الاستثمار الأجنبى المباشر فى أذون وسندات الخزانة المحلية.



واستبعدت أن يكون ذلك بسبب جاذبية العائد وحده وإنما يرجع إلى انخفاض المخاطر الائتمانية للدولة ككل، مشيرةً إلى أن العائد على تلك الأدوات بدأ ينخفض بصورة ملموسة فى الفترة الماضية، بما يلقى بظلاله على عدد من المحاور، ومنها انخفاض الفوائد التى تتكبدها الحكومة لكل عطاء ومن ثم تقلص عجز الموازنة.

