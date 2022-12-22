سهر الدماطي: رفع سعر الفائدة سيسهم في حل أزمة السوق السوداء

قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، إن سياسة التشديد النقدي التي تنتهجها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي والتي كان آخرها رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة أساس، بالإضافة إلى بقية الأدوات الأخرى التي تستخدمها ستعمل على حل أزمة السوق السوداء.

حصائل الذهب

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن هناك الكثير من التحركات التي اتخذت مؤخرًا والمتمثلة في تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل الذهب أسهمت في كبح جماح ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وأجرى المركزي ، مؤخرًا، تعديلًا على ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.

وأوضح البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 ، وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.

الأوعية الادخارية

وقالت الدماطي أنه من المستبعد أن تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة، معللة ذلك بكون هذه الخطوة ستحمّل القطاع المصرفي الكثير من التكلفة، التي قد لا تكون بعض البنوك قادرة على تحملها.

واستنثت من ذلك أذرع البنك المركزي المصري والمتثلة في بنكي الأهلي ومصر، والذين قد يستخدمهما المركزي في طرح شهادات بفوائد مرتفعة، على أن يتحمل المركزي هذه التكلفة.

سعر الفائدة ومعدلات التضخم

وعلى صعيد التضخم، أشارت سهر الدماطي، الخبير المصرفي، إلى أنه من المتوقع أن يتم كبح جماح معدلات التضخم الحالية خلال الربع الأول من 2023، موضحة أن أزمة السوق السوق السوداء قد تأخذ بعض الوقت لكي تنتهي، لكنها ستنتهي من دون شك.