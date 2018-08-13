سهرة فنية خاصة لخالد سليم فى مهرجان القلعة الدولى

أحمد حمدي:تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات مهرجان القلعة الدولى فى دورته السابعة والعشرين حيث يقام حفلين مساء الثلاثاء ١٤ أغسطس الأول فى الثامنة مساء عل مسرح المحكى ١ ويقدمه أوركسترا النور والأمل بقياده المايسترو محمد سعد باشازويتضمن برنامج الحفل مختارات من اشهر الأعمال

أحمد حمدي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات مهرجان القلعة الدولى فى دورته السابعة والعشرين حيث يقام حفلين مساء الثلاثاء ١٤ أغسطس الأول فى الثامنة مساء عل مسرح المحكى ١ ويقدمه أوركسترا النور والأمل بقياده المايسترو محمد سعد باشاز

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من اشهر الأعمال العربيه والعالميه لكبار المؤلفين الموسيقين منها الرقصات المجريه رقم ٥ لبرامز، الرقصه الروسيه والصينيه لتشايكوفسكى، رقصه السيف لخاتشوتوريان يمامه حلوه لابو بكر خيرت وملك الجبل لجريج.

والمعروف ان اوركسترا النور والامل يعد الفرقه الوحيده فى العالم المكونه من فتيات مكفوفات أبدعن فى العزف دون قراءه المدونات الموسيقيه مما جعل لهن مكانه خاصة فى المجال الموسيقى المصري والعالمى.

بينما يطل الفنان خالد سليم على جمهور القلعه فى العاشره مساء على مسرح المحكى٢ ويقدم باقه من اجمل اغانيه التى اشتهر بها منها لكل عاشق وطن، انا حبيت، انت اكيد من عالم تانى، حلم عمري واستاذ الهوي بالاضافه الى العديد من اغانى كبار المطربين امثال عبد الحليم حافظ وورده الجزائريه.