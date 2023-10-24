سها الجندي: انخفاض البطالة بين السيدات إلى 16.8% العام الماضي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن معدلات انخفاض البطالة للسيدات انخفضت إلى 16.8% عام 2022 مقارنة بـ24.8% عام 2014، كما ارتفع معدل الإناث العاملات إلى 39.1% عام 2022 مقارنة ب %38.6 عام 2014.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% عام 2022 مقارنة ب %14 عام 2014، وهو ما يعكس مشاركتها القوية في تعزيز الشمول المالي، كما أننا نشهد في الوقت الحالي عدم وجود تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنحها قروض أو تمويلات.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة تحرص على دعم المرأة المصرية في الخارج، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج، منها مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة في 6 محافظات مصرية تمكنت من خلالها رفع الوعي لدى الشباب والشابات والأمهات بهذه القضية.

وأشارت على هامش كلمتها في مؤتمر “CEO Women”، اليوم، إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة لتأهيل الشباب والشابابت للعمل بالخارج فضلاً عن دعم التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تتماشى مع توطين أهداف مصر للتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CEO Women يعد بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وإفريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الاكثر نجاحاً. وتنظمه شركة ON AIR Group للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

يشارك في المؤتمر عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، ويحضره أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة وعرض أهم القضايا الاقتصادية من خلال أربعة جلسات هي: الثورة الصناعية الخامسة وتأثير تقنياتها على المجتمع، والرؤساء التنفيذيين للمرأة في السياق العالمي (التحديات والفرص)، وتمويل مشاريع المرأة المستدامة، والتعليم وتميز الرئيس التنفيذي.