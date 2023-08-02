«سنيرجي» تطرح بوستر فيلم «وش في وش» (صور)

كشفت سنيرجي الساعات الماضية عن البوستر الرسمي للفيلم السينمائي الجديد “وش في وش”، بمواقع التواصل الاجتماعي ، ويقوم ببطولته النجمان محمد ممدوح وأمينة خليل.

ويتناول الفيلم قصص مختلفة بين كل ثنائى في العائلتين، حيث توجد قصة شريف “محمد ممدوح” وداليا “أمينة خليل”، وقصة وائل “محمد شاهين” وسلمى “أسماء جلال”، وحكاية نانا “أنوشكا” ومهاب “سامى مغاورى”، وحكاية عزيز “بيومى فؤاد” وزينب “سلوى محمد على” وقصة كحول “محمود الليثىي” وشيماء “دنيا سامى” إضافة إلى حكاية سليم “أحمد خالد صالح” ومجدي “خالد كمال”.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للفيلم والذى تصدره محمد محموح وأمينة خليل، كما طرحت البوسترات المنفردة للأبطال ومن المقرر طرح البرومو الرسمي اليومين المقبلين ضمن عمليات الدعاية، والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

وسيتم عرض الفيلم للجمهورفى دور العرض السينمائى الأربعاء 16 أغسطس الجاري للمنافسة في موسم الصيف السينمائى 2023، حيث تعتمد أحداث الفيلم على قصة عائلتين في نفس المنزل بينهما خلافات كبيرة ويقفون لبعضهما وش في وش.