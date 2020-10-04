«سنمار» يقدم فرص عمل تدريبية لخريجي الدراسات التقنية

تعتزم شركة تى سي اى سنمار العاملة فى نشاط الكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد توفير فرص عمل تدريبية لطلاب السنة النهائية بمعهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد.

وأعرب نادر عدلي رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة عن اتجاه ورغبة الشركة من الاستفادة بخريجى معهد الدراسات، والتجهيز لمنحة تدريبية لخريجى التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل.

وحدد عدلي مجموعة من الشروط للتقدم لتلك الفرص أبرزها ان يكون الطالب من أبناء بورسعيد وحاصل على مؤهل فوق المتوسط وإجادة اللغة الإنجليزية أو أساسيتها، وتقديم موقفه النهائي من الخدمه العسكرية وأن يكون حديث التخرج.

ولفت إلى أن الشركة بصدد تحديد مواعيد المقابلات الشخصية .

وقال إنه سيتم التواصل مع الطلبه الراغبين بالعمل بالشركة لعمل المقابلات الشخصية.

وفى سياق متصل، رحبت سامية شاكر مدير مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربيه بتعاون شركة سينمار وإتاحة الفرص التدريبية العمليه لطلاب معهد الدراسات

وقالت شاكر إن معهد الدراسات التابع عمليا لمجمع الصناعة قدم نماذج فريدة للعمالة الفنية المؤهلة لقيادة مراحل الإنتاج بكافة المصانع بمختلف ربوع مصر وكذلك المناطق الصناعية بشرق بورسعيد والمدن الصناعية الجديدة.

ودعت رجال الصناعة إلى توفير مزيد من الفرص التدريبية لخريجي المعاهد الفنية لاكتساب خبرات العمل ورفع كفاءة حديثي التخرج.

ولفت إلى أن الأكاديمية العربية لديها برنامج طموح لتشغيل خريجيها وإلحاقهم بسوق العمل.